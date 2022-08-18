İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücü yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücü yaralandı.


Alınan bilgilere göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa'nın İnegöl istikameti seyir halindeki 01 ABD 648 plakalı tırın sürücü Sadettin Y., Aksutekke Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağında bulunan kanala devrildi. Kazada araç sürücü Sadettin Y. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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