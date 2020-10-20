Bilecik'te din görevlileri bir araya geldi

Toplantıya, il müftü yardımcıları, şube müdürleri, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı. Yediler Camii İmam Hatibi İsa Atay'ın Kur'an ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen'in din görevlileri tarafından her ay mutat olarak okunan hatm-i şeriflerin duasını yapması ile devam etti. Toplantıda, pandemi tedbirleri, Mevlid- i Nebi Haftası ve diğer güncel idari konular görüşülürken, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu'nun sunumu ile sona erdi.