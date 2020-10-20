İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te din görevlileri bir araya geldi

Ekim ayı Din Görevlileri Toplantısı İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında merkez Kayıboyu Camiinde Korona virüs (Covid 19) tedbirleri çerçevesinde maske ve mesafe kuralları riayet edilerek yapıldı.


Toplantıya, il müftü yardımcıları, şube müdürleri, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı. Yediler Camii İmam Hatibi İsa Atay'ın Kur'an ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen'in din görevlileri tarafından her ay mutat olarak okunan hatm-i şeriflerin duasını yapması ile devam etti. Toplantıda, pandemi tedbirleri, Mevlid- i Nebi Haftası ve diğer güncel idari konular görüşülürken, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu'nun sunumu ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.