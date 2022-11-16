Bilecik'te ‘Diyabet' stantı açıldı

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nde ‘Diyabet farkındalık eğitimi' verildi. Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Selçuk Hatipoğlu tarafından İl Sağlık Müdürlüğü personeline ‘Diyabet farkındalık eğitimi' verildi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleşen eğitimde, diyabetin toplumsal ve küresel bir sorun olarak küresel bir çaba gerektirdiğine vurgu yaparak sağlık ekibinin diyabet risk faktörlerinin azaltılmasındaki rolünü, bireylerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesi ve diyabetli hastanın yaşam kalitesini arttırmak için etkin bir çaba gösterilmesinin önemine dikkat çekildi. Eğitimde özellikle diyabet eğitiminin hayat tarzı ve davranış değişikliği ile komplikasyonların azaltılması ve çocuk diyabet hastalarında ebeveynlerinin rolü ve farkındalığın önemine değinilirken elektronik takip sistemleri ve teknolojideki son gelişmeler, kök hücre çalışmaları ile diyabet hastalığı ile ilgili son bilimsel çalışmalara dair de bilgiler paylaşıldı.

Bilecik Merkez'de kapalı pazar alanında da diyabet farkındalığı oluşturmak amacıyla stant kuruldu. Kurulan stantta bilgilendirme broşürleri dağıtılarak diyabet hakkında bilgilendirme yapıldı.