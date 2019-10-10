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Bilecik'te doğa için yürüyüş

Bilecik Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ertuğrulgazi Lisesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile Atatürk Ormanı’nda yapılan çevre temizliğinde bir ton atık toplanarak daha sonra kuşlara yem bırakıldı.

Bilecik Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ertuğrulgazi Lisesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile Atatürk Ormanı'nda yapılan çevre temizliğinde bir ton atık toplanarak daha sonra kuşlara yem bırakıldı.


‘Okul Dışı Eğitim Ortamlarından Yapılacak Faaliyetler' kapsamında düzenlenen etkinlik doğa yürüyüşü ile başlayıp çevre temizliği yapılması ve kuşlara yem bırakılmasıyla devam etti. Toplamda 530 öğrenci, 30 öğretmen ve belediye çalışanlarının katıldığı etkinlikte öğrencilere çevre temizliği ile doğanın korunması konularında bilgiler verildi. Bilecik Belediyesi Proje Üretim Merkezi Görevlisi Hakan Yavuz, gerçekleştirilen etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Bilecik Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ertuğrulgazi Lisesi işbirliğinde güzel ve anlamlı bir çalışma yaptık. Belediyemiz katkılarıyla düzenlenen etkinlikte Ertuğrulgazi Lisesinde okuyan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz önce yürüdüler daha sonra Atatürk Ormanı'nda çevre temizliği yaptık, kuşlar yem bıraktık. Yaklaşık bir ton atık topladığımız etkinlikte, cam, kağıt, teneke ve plastik gibi geri dönüşümü olacak atıkları topladık. Ayrıca kış ayı öncesinde kuşlar için çeşitli noktalara yem bıraktık. Bu etkinlikte yer alan bütün kurum kuruluş temsilcileri ile öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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