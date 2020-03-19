İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te doktor darbına tepki geldi

Bilecik Aile Hekimliği Derneği Başkanı ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr.

Sevilay Seval, yoğun özveri ile çalışan sağlık çalışanı bir hekim arkadaşlarına Bilecik'te fiziksel ve sözel şiddet olayına mahzur kaldığını ve bu olayı kınadıklarını belirtti.


Seval, yaptığı yazılı açıklamada, "Korona virus pandemisi ile mücadele ettiğimiz şu zor dönemde; yoğun özveri ile çalışan sağlık personelimizden bir hekim arkadaşımıza fiziksel ve sözel şiddet olayı yaşanmıştır.Üzülerek öğrendiğimiz bu vahim olay, yaşam ve çalışma hakkını kişinin elinden alan, hekimin mesleğinin gereğini yapmasına diğer hastaların da sağlık hizmeti almasına engel olan bu şiddet olayını kınıyoruz. Meslektaşımıza geçmiş olsun diyoruz, sonuna kadar da arkasındayız. Yasal sürecin her aşamasında yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine duyururuz" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.