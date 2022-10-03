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Bilecik'te dolandırıcılık yapan 1 kişi tutuklandı

Bilecik’te nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik'te nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesinde nitelikli dolandırıcılık olayın yaşanmasının ardından ekipler harekete geçti. Yapılan araştırma ve takip sonucunda, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen H.T. yakalandı. Şahıs ilk ifadesinin Söğüt Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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