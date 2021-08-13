Bilecik'te domates hasadı başladı

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, merkeze bağlı Yeniköy'de domates hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.

Her fırsatta çiftçilerle bir araya gelen Bilecik İl Müdürü Necmettin Yoldaş, bu kez Yeniköy'de domates hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Bilecik'in bereketli topraklar olduğunu dile getiren Yoldaş, “Hasat yapan vatandaşlarımızı ziyaret ettik, kolaylıklar diledik. Çiftçilerimizin domates hasadını görmek, onların verimden ve ürün kalitesinden memnun olduğunu duymak beni mutlu etti. Bu vesileyle tüm üreticilerimize bol bereketli ve kazançlı bir sezon temenni ediyorum” dedi. Domates üreticileri, hasat döneminde kendilerini yalnız bırakmayan Yoldaş'a teşekkür etti. Öte yandan Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Abdulmuttalip Karadeniz de İl Müdürü Yoldaş'a eşlik etti.