Bilecik'te drone destekli trafik denetimi

Bilecik'te polis ekipleri tarafından drone destekli denetim yapıldı.

Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi, ihlallerin önlenmesine yönelik Bilecik'te trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarından biri olan Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nin önünde drone destekli denetim yaptı. Drone ile havadan yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, seyir halinde cep telefonu kullanma, emniyet şeridi ihlali, makas atma, motosiklet sürücülerinin kask takmaması, ışıksız yaya geçitlerinde yayalara öncelik konularında kural ihlalleri tespit edilerek sürücü ve yayalara gerekli uyarılarda bulunuldu. Agresif sürücü davranışlarına yönelik trafik ekiplerince kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı.

İlerleyen günlerde havadan drone destekli denetimlerin şehrin farklı noktalarında devam edileceğine değinen yetkililer, drone denetimlerinde öncelikle can kaybı ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarının önüne geçilmesi için sürücü ve yayaları bilinçlendirerek herkesin trafik kurallarına uyması gerektiği ifade edildi.