Bilecik'te düğünlere 3 saat kuralı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bazı kısıtlamalar getirildiğini belirterek, "Düğün süresinin 13:00-23:00 saatleri arasında düğün başlangıç saatinden itibaren 3 saatten az tutulması kararı alındı" dedi.

Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı Vali Bilal Şentürk Başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Şentürk, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde , salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik , maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkinin sürdürülebilmesi için Bilecik ili ve tüm ilçelerinde geçerli olmak üzere kapalı, açık, kır, bahçe, köy, sokak gibi alanlarda yapılacak olan (düğün, nişan, sünnet) tüm organizasyonlar süresince ve akabinde yiyecek, yemek ikramının yapılmamasına, düğün süresinin 13:00-23:00 saatleri arasında düğün başlangıç saatinden itibaren 3 saatten az tutulmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığının 24 Temmuz 2020 tarihli olurları ile derneklerin bildirim beyannameleri verme süreleri 31 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılmak üzere ertelenmiştir. Ancak derneklerin genel kurul toplantılarının yapılamaması nedeniyle, gerekli organlardan yoksun kalması, yönetimin başka yollardan sağlanmasının mümkün olmaması, spor derneklerinin sezon öncesi genel kurul yapmasının önemli ölçüde imkansız zararların doğması, fiil ehliyetinin kazanılamaması gibi önemli hukuki sorunların ortaya çıkabileceği durumlarda, derneklerin genel kurul toplantılarını söz konusu erteleme tarihten önce yapmalarına İçişleri Bakanlığınca izin verilecektir. Derneklerin genel kurul toplantısı yapmasına ilişkin başvurular valilik makamına yapılmasına valilik makamınca yukarıda yer alan ve gerekli görülen diğer hususlar çerçevesinde inceleme ve araştırma yapılarak uygun görülen talepler İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesine , yapılan değerlendirmeler üzerine izin verilen dernek bilgileri Valilik Makamına bildirilerek izin verilmesine ve bu bağlamda izin verilen derneklerin genel kurul toplantılarının Sağlık Bakanlığı ve korona virüs bilim kurulunun önerileri başta olmak üzere temizlik , maske ve mesafe kuralları uyulması şartıyla yapılmasına oy birliği ile karar varildi" dedi.