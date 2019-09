Bilecik'te eğitim çıtası yükseltilecek

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Bilecik'te eğitim çıtasının yükseltilmesi amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılında eylem planı hazırlanarak, model belirlenmesi ve uygulamaya konulacak projeler değerlendirildi.

Öğretmenevi'nde yapılan toplantıya Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, eğitimde temel şiarlarının nitelikli insan yetiştirmek olduğuna değinerek, “Yaptığımız işte en iyi olabiliriz. Yapabileceklerimiz ile ilgili olarak bir model belirlemeliyiz. Kendini ifade edebilen her insanın, gencin ve çocuğun hayatta başarılı olduğuna şahidiz. İnsan etkileşimde ve iletişimde kendisini ne kadar fazla ifade edebiliyorsa o kadar başarılı olacaktır. Çocuklarımızda dil ve iletişim becerisini geliştirmeliyiz. Çocuklarımıza hem evrensel, hem de milli değerler eğitimini vermeliyiz. Bilgiyi davranışa dönüştürecek uygulamalarla öğretimi eğitime dönüştürmeliyiz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında, her öğrencinin yetenek ve kişisel özellikleri ile başarısını olumlu olumsuz olarak etkileyen hususların tespiti, ilkokul öğrencilerinden başlayarak, öğrencilerin ‘hoş geldin' ile karşılanarak, selamlamanın yaygınlaştırılması, tarihi mekanların ziyareti, cep telefonlarının okullarda kullanılmamasının sağlanması, öğrencilere kısa film yarışması düzenlenmesi, her okulun Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine sergileyecekleri bir etkinlikle katılım sağlaması, öğretmenlerin motivasyonunu artırıcı etkinlikler, velilerin eğitim öğretime dahil olmasını sağlayıcı etkinlikler, fiziki ve teknik kapasitenin geliştirilmesi gibi faaliyetler yürütülmelidir” dedi.