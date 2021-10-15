Bilecik'te Ekim ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı

Bilecik'te Ekim ayı ilçe müftüleri toplantısına bu ay Söğüt İlçe Müftülüğü ev sahipliği yaptı. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun toplantı sonrası Söğüt'te inşaatı devam eden Ertuğrul Gazi Mescidi ile darülkurrada incelemelerde bulundu.

Bilecik'te Ekim ayı ilçe müftüleri toplantısı Söğüt'te İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün pandemi sürecinde aile eğitimleri ve roman vatandaşlarına yönelik din hizmetleri yazıları, talim ve tashih-i huruf kursları, hafızlığı muhafaza hizmet içi eğitim kursları, hüsnü-ü tilavet kurslarının başlatılması, korona virüs (Covid-19) tedbirleri konulu yazıları ve diğer güncel konular görüşüldü.

Öte yandan toplantı akabinde Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'e ziyarette bulunan Müftü Erhun, Ertuğrul Gazi Mescidi ile darülkurra inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmaları yürüten yüklenici firma yetkilisinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.