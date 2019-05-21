Bilecik'te ekmek fiyatlarına zam geldi

Bilecik'te ekmeğe yüzde 50 zam yapılırken, CHP Bilecik Belediye Meclis üyesi ve aynı zamanda fırıncı olan Hüseyin Yıldız, sosyal medya hesabından ekmekte kullanılan malzemelere gelen zamları yazarak, "Ekmek zammı yüzde 20 olacak iş bu, karar sizin" dedi.

Bilecik'te 1 liradan satılan 200 gram somun ekmek, 250 grama çıkartılırken fiyatı da 1 buçuk lira olarak belirlendi. Yapılan zammı vatandaşlar tepki gösterirken, fırıncılar ise son zamanlarda ekmek için kullanılan malzemelerin ve genel zamları işaret etti.

"Yüzde 50 zam çok"

Anavatan Partisi'nden (ANAP) 18. ve 19. dönem Bilecik Milletvekili olan eski Belediye Başkanı Mehmet Seven, ekmeğe yapılan yüzde 50'lik zammı çok olduğunu söyleyerek, "Bilecik'te ekmeğe yüzde 50 zam gelmiş. Türkiye'nin her yerinde iniyor ilimizde çıkıyor" dedi.

" Ekmek zammı yüzde 20 olacak iş bu, karar sizin"

CHP Bilecik Belediye Meclis üyesi aynı zamanda fırıncı Hüseyin Yıldız ise; sosyal medya hesabında ekmeğin 1 TL'ye satılırken 200 gram olduğunu, şimdi 250 grama çıkarıldığı ve fiyatın 1 buçuk lira olduğunu söyledi. Böylece zammın yüzde 50 değil yüzde 20 olduğunu söyleyen Yıldız, "İki yıl içinde yapılan zamlar ekmek için un yüzde 88, maya yüzde 90, elektrik yüzde 60, mazot yüzde 60, sigorta yüzde 50, vergi yüzde 45 zamlandı. Ekmek zammı yüzde 20 olacak iş mi bu. Karar sizin" ifadelerine yer verdi.