Bilecik'te ev yangını

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahale etmesi sonuncunda büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesi Camicedit Mahallesinde Süleyman Kılıç'a ait tek katlı ev de oturma odasındaki sobadan çıkan kıvılcımlar hemen yanında bulunan koltuğu tutuşturdu. Evden çıkan duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yanan eve hem içeriden hem de dışarıdan müdahale etti. Hızla müdahale edilen yangın kısa sürede büyümeden ve çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrasında evin bir odasındaki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Tamamen söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.