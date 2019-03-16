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Bilecik'te ev yangını

Bilecik’te meydana gelene yangında yan yana bulunan iki evde kullanılmaz hala geldi.

Bilecik'te meydana gelene yangında yan yana bulunan iki evde kullanılmaz hala geldi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Güner Orbay mahallesi Uygun sokak üzerinde bir evde nedeni bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın büyüyerek yan eve sıçrarken, alevlerin boyu yer yer 5 metreye buldu. Yangına İnhisar, Yenipazar, Söğüt ilçelerinin yanı sıra Eskişehir ve Sarıcakaya itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, Bekir Aşcı ve Kamile Karakaş ait evler kullanılmaz hala geldi.


İtfaiye ekipleri yangını çıkış sebebi araştırırken, yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

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