İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te ev yangını korkuttu

Bilecik’te 3 katlı bir evin 2’inci katında meydana gelen yangın korkuttu.

Bilecik'te 3 katlı bir evin 2'inci katında meydana gelen yangın korkuttu. Şans eseri evde kimse olmaması sevindirdi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokak Cemile K.'nin ikamet ettiği 3 katlı bir evin 2'inci katında çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına evin balkon çamını kırarak müdahale ederken, yangın kısa sürede söndürüldü. Evde kimsenin olmaması sevindirirken, yangının elektrik prizinden çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaların ardından olay yerinden ayrılırken, evde büyük hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.