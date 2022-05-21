İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te fabrikada çıkan baca yangını korkuttu

Bilecik’te bir metal fabrikasının bacasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Bilecik'te bir metal fabrikasının bacasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.


Alınan bilgilere göre, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir metal fabrikasının bacasından alevleri gören işçileri durumu hemen 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine OSB ve Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleriyle tedbir amaçlı 112 Acil Servis ambulansıyla gaz şirketi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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