İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te fabrikada iki grup arasında kavga: 6 yakalı

Bilecik’te bir fabrikada taşeron olarak çalışan 2 grubun kavgasında 6 kişi yaralandı.

Bilecik'te bir fabrikada taşeron olarak çalışan 2 grubun kavgasında 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye, Adapazarı Bilecik yolu 2. OSB'de bulunan bir faf sistemleri fabrikasında çalışan taşeron işçiler arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan arbede sonrası 6 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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