Bilecik'te Fenerbahçeliler kahvaltıda buluştu

Bilecik'te yaşayan Fenerbahçe taraftarları düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Bilecik Genç Fenerbahçeliler Derneği tarafından bir kafeteryada düzenlenen tanışma, kaynaşma ve beraberlik kahvaltısına Bilecik Genç Fenerbahçeliler Kurucu Başkanı Alper Badak, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi İbrahim Rafet Sünetci, Bilecik Belediyesi Meclis üyesi Çetin Kaya ve çok sayıda taraftar katıldı. Kahvaltıda bir açıklama yapan Bilecik Genç Fenerbahçeliler Kurucu Başkanı Alper Badak, “Yıllardır açık olan fakat faaliyet göstermeyen derneğimizi tekrar kurduk. Bilecik'te güçlü bir ekibiz. Kentte sosyal faaliyet anlamında güzel şeyler yapacağız. Ses getireceğiz. Bugün de burada dernek üyeleri ve bizlere destek olan büyüklerimizle bir araya geldik" dedi.