Bilecik'te festivalde ünlü şarkıcılar hayranlarıyla buluşacak

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü düzenlenecek festivalle kutlanacak. Kentte 4 gün boyunca birbirinden ünlü şarkıcılar konser verecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve ardından 6 Eylül Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde '100. Yıl Kuruluş Festivali' düzenlenecek. Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medya üzerinden "100. Yıl Kuruluş Festivali için geri sayım başlasın mı?" notu ile festivali duyurdu. Subaşı, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve ardından 6 Eylül Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle bu festivali düzenledik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Betül Demir konseriyle başlayacak olan festivalimiz, 5 Eylül günü Derya Uluğ, 6 Eylül günü Zeynep Bastık, 7 Eylül günü Sakiler konseriyle devam edecek. 7 Eylül Sakiler konseri sonrası ise DJ Yasin Keleş ile Bilekli hemşerilerimiz gönüllerince eğlenecek" dedi.