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Bilecik'te fırınlara yapılan denetimde 10 bin liraya yakın ceza kesildi

Bilecik’te Ramazan ayının ilk gününde kentteki toplam 16 fırın denetlenirken, 3 fırına cezai işlem uygulandı.

Bilecik'te Ramazan ayının ilk gününde kentteki toplam 16 fırın denetlenirken, 3 fırına cezai işlem uygulandı. Bazı fırınlarda hijyen kurallarına uyulmadığı görüldü.


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatıyla, Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'ın bizzat yürüttüğü denetimlerde fırınlarda Ramazan pidesi gramajı, temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları denetlendi. 16 fırın denetlenirken, kurallara uymayan bazı fırınlara toplamda 10 bin TL'ye yakın ceza kesildi. Bir fırında yapılan denetimler basın mensupları tarafından görüntülenirken, hamur dinlendirmek için kullanılan demir aksamlı arabaların pisliği zabıtaları hayrete düşürdü. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

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