İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te forklift devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Bilecik’te seyir halindeki bir forkliftin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki bir forkliftin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Şehiralanı Sokak'ta seyir halindeki forkliftin sürücüsü Sezer Ceşmeci, hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan forklift devrilirken, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin Aynur (58) başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aynur, hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

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