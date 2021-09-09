Bilecik'te Gebe Okulu ilk mezunlarını verdi

Gebe Okulu 2021 yılı 1'inci dönem mezunu anne adayı 8 kursiyerin, 9 uzman doktor ve Doğum Salonu Sorumlu Ebe Ayşe Uçkun, Gebe Eğitmeni ve Emzirme Danışmanı Emine Ayanoğlu nezaretinde eğitimlerini gerçekleştirdi. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erhan Arıkan, eğitim hakkında bilgi vererek, "Anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmesini ve doğumun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından pandemi sonrası hizmete açılan gebe okulumuz ilk mezunlarını verdi. Gebelik esnasında annenin ve bebeğin ruhsal ve bedensel anlamda sağlıklı bir hamilelik dönemi yaşayabilmesi için, bu dönemin pek çok uygulama ile desteklenmesi gerekmektedir. Doğum öncesi kurslara gelen annelere ve babalara doğuma hazırlıkta büyük yararlar sağlamaktadır. Anne psikolojik ve fiziksel olarak doğuma hazırlanırken baba da onun yanında olarak kendini bu serüvene hazırlar Doğuma iyi hazırlanmış bir anne adayı bebeğini genelde daha kolay dünyaya getirir. Bu yüzden doğuma hazırlık eğitimlerinin sunduğu avantajlardan siz de mutlaka faydalanın. Doğuma hazırlık eğitimi sizi hem bedenen hem zihnen doğuma hazırlayacaktır ve yeni mesleğinize, anneliğe yaklaştıracaktır. Eğitimlerimiz de emzirme ve bebek bakımı gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz hastanemiz, Gebe Okulu eğitimlerine uzman kadrosuyla önem veriyor. Gebe okulunun temel hedefinin annelerin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gebelik ve doğum sürecini yaşaması, eşinin ve ailesinin de bu sürece katılmasını sağlamak. 'Bilinçli Anneler Sağlıklı Bebekler' sloganıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından pandemi sonrası birincisi gerçekleştirilen gebe okulunda anne adayları önemli bilgiler edindi. Normal doğum ve gebelik sürecine ilişkin teorik ve pratik eğitimler veren okulumuza isteyen tüm gebelerimiz başvurabilir. Eğitimlerimiz dalında uzmanlarımızın katılımıyla yapılıyor. Eğitimlerimizin aralıksız olarak devam edecek" dedi.