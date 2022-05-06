Bilecik'te geçen gece yaşanan silahlı ateşleme olayına karışan polis memuru adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Bilecik'te içkili mekanda bir kişiyle tartışması sonrasında rastgele ateş açan polis memuru adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay; 5 Mayıs akşamı Gazipaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak üzerinde içkili bir mekan önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında bir ev satışı konusunda polis memuru Murat P. ile inşaat işiyle uğraşan Volkan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma mekan dışına taşınınca polis memuru Murat P. beylik tabancısıyla Volkan A.'ya 6 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler park halindeki bir araca ve bir eve isabet etti. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, bölge güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerini yaptığı detaylı çalışma sonrası sokak hem trafiğe hem de yaya geçişine açıldı. Olay yerine 112 Acil Servis ekibi de yönlendirilirken, silahtan çıkan mermiler şans eseri kimseye isabet etmedi. Polis memuru Murat P. meslektaşları tarafından gözaltına alınırken, ilk sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Volkan A. nın polis memuru Murat P. den şikayetçi olmadığı öğrenilirken, şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan Olaya karışan polis memuru Murat P. görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.