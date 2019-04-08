Bilecik'te Geleneksel Tek Kurşun Ve Trap Atış Müsabakaları yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen "26'ncı Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları" yapıldı.

Merhum Mustafa Başlı anısına düzenlenen geleneksel Avcı Bayramı hafta sonu coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birçok avcı, atıcı ve doğaseverlerin katıldığı yarışmaları yüzlerce kişi izlerken, müsabakalarda 2 bin 200 sporcu birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Etkinliğe, izleyicilerle birlikte katılanların 3 bin kişi civarında olduğu belirtildi. Bu yıl müsabakalarda 55 metre pet şişe kategorisi, 35 metre hedef atışı, Trap atışları ve 35 metre Tavşan hedef atışı kategorisi olmak üzere toplam 4 kategoride sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Yarışmalarda atıcıların güvenlik kurallarına uymaları ile ilgili sürekli anonslar yapıldı ve alınan bu sağlık ve emniyet tedbirleri katılımcıların ve izleyenlerin takdirini kazandı. Yediden yetmişe genç yaşlı herkesin ilgisini çeken organizasyonda, poligonlara çıkan amatör ve profesyonel yarışmacılar, sporseverler tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi.

"Amacımız kötü uğraş ve alışkanlık edinen genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek"

Müsabakalarla hakkında bilgi veren Osmaneli Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Öktem, geleneksel hale gelen ve bu yıl 26'ncısını düzenledikleri etkinlikteki amaçlarının ateşli silahların düğünlerde, eğlence yerlerinde, maç sevinçlerinde, bayramlarda ve meskûn mahallerde kullanılmasının önüne geçmek olduğunu söyledi. Öktem, "Bu tarz organizasyonlarla, atışa meraklı amatör olmaya aday dostlarımıza bu sporu sevdirmek, ata sporumuz olan atıcılığın geliştirilmesini sağlamak, ilçemizin tanıtımını, gelişmesini ve reklamını yapmak, avcılık ve atıcılıkla uğraşan tüm doğasever sporcuların kendi aralarında tanışıp kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamak ve aynı zamanda kötü uğraş ve alışkanlık edinen genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek gibi amaçlarla düzenlemekteyiz. Gençlerimize kötü alışkanlıklarını bıraktırmanın en kolay yolu avcılık ve atıcılık sevdasını aşılamaktır dedi. Başkan Öktem 26'ncısını düzenlemiş olduğumuz Avcılık ve Atıcılık müsabakamıza, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bartın, Tokat, Ankara, İzmir, Zonguldak, Sakarya, Konya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Denizli, Uşak, Manisa ve Afyon gibi illerden birçok sporcu katılmıştır. Yarışmalarda dereceye giren ve şampiyon olan tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı

Yarışmalarda Serbest Hedef atışında Karatekin köyünden Gürsoy Bağcı, Klasik Pet şişe atışında Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü üyelerinden Erdoğan Kara, Sportif Trap atışlarında Eskişehir Tepebaşı Avcılar Kulübünden Mehmet Gündüzeli ve Tavşan hedefi atışlarında yine Eskişehir Tepebaşı Avcılar Kulübünden Erdinç Baştürk birinci olarak kategorilerinde şampiyon oldular. Yine Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü üyelerinden Yavuz Daş Pet şişe atışı kategorisinde 2. Hedef atışında 3. ve Hüseyin Koz, Hedef Atışı kategorisinde 5.olarak dereceye girdiler. İlçe Kaymakamı Naif Yavuz tüm kategorilerde yaptığı başarılı atışlarla ilgi çekti. Özellikle 55 metre pet şişe atışında beşte dört vurarak 'bu işte ben de varım' diyerek izleyenlerin takdirini kazandı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise Trap atışı kategorisinde attığını vurarak izleyenlerden alkış aldı.

Öte yandan oldukça ilgi gören etkinliğe, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Metin Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, siyasi parti temsilcileri, sendika üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen yarışmada dereceye giren avcılara yarışmalar sonuncunda çeşitli hediyeler verdi.