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Bilecik'te geri manevra yapan jandarma aracı yayaya çarptı

Bilecik’te geri manevra yapan resmi plakalı jandarma aracı bir yayaya çarptı.

Bilecik'te geri manevra yapan resmi plakalı jandarma aracı bir yayaya çarptı. Kazada 73 yaşındaki yaya yaralandı.


Alınan bilgilere göre, İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi'nde seyir halindeki 11 JAA 041 plakalı resmi aracın sürücüsü Uzman Çavuş Emrah A., Saraç Sokak'a dönüş yaptı. Sokağın sonunda belediye tarafından yapılan asfaltlama çalışması nedeniyle bir duba ile yolun kapandığını gören Emrah A., geri geri gelerek sokaktan çıkmak istedi. Bu esnada yolda bulunan Nevzat T.'yi (73) görmeyen sürücü, yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, jandarmaya ait resmi araç için bulunan başka bir personel olayı görüntüleyen İHA muhabirine engel olurken, "Sil o görüntüleri" diye de tepki gösterdi.

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