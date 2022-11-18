Bilecik'te ‘Girdap' operasyonu

Bilecik'te yasa dışı yollardan haksız kazanç elde eden şahıs ve organizasyonların tespitine, deşifresine yönelik yürütülen ‘Girdap' operasyonu çerçevesinde yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yasa dışı yollardan haksız kazanç elde eden şahıs ve organizasyonların tespiti, deşifresine yönelik yürütülen ‘Girdap' operasyonları Türkiye genelinde devam ediyor. Bu operasyon çerçevesinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce tefecilik yaptığı tespit edilerek hakkında soruşturma yürütülen Y.B. isimli şahsın düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda, 1 adet imzalı senet, 4 adet tapu senedi, senet defteri ve evraklar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.B. isimli şahıs, alınan ilk ifadesinin ardından Bilecik Adliyesine sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.