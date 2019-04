Bilecik'te “Girişimcilik ve Kariyer” etkinliği

Bilecik'te “Kariyerin Kariyerim Olsun” projesi kapsamında Girişimcilik ve Kariyer etkinliği düzenlenirken, TRT'nin sunucusu Zuhal Mansfield girişimcilik ve kariyer üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Kariyerin Kariyerim Olsun” projesi çerçevesinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Girişimcilik ve Kariyer etkinliği düzenlendi. Programda açılış konuşması yapan Okul Müdürü Remzi Düven, "Artık, alın teri değil akıl teri dökme zamanı olduğunu, çağımızın bilgi çağı olduğunu, öğrencilerimizin bu hızda değişen çağı yakalaması gerekir. Okulumuzda kız öğrenci sayısının fazla olduğunu, bu yüzden kadınların eğitiminin önemli" dedi.

"Mutlaka dil bilmelisiniz"

TRT ekranlarında yayınlanan 'Üretimden Kalkınmaya' ve 'Başarının Formülü' sosyal projesinin programı sunucu ve bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield girişimcilik ve kariyer üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Mansfield, "Eğer bu yüzyılda doğacak kadar şanslıysan internet, bilgisayar, telefona erişimin varsa hayalini kurduğun hayatı yaşamak için her şeye sahipsin. Lise ve üniversite kısmı arasında beyniniz sünger gibidir, ne koysanız emer. Bu yüzden mutlaka dil bilmelisiniz. Siz size yatırım yapmazsanız kimse size yatırım yapamaz. Kendinize yatırım yapın, çünkü bizim için önemlisiniz. Bizim petrolümüz yok, hepiniz biliyorsunuz. Bizim zenginliğimiz 2 tane, birisi toprağın iki karış altındaki madenlerimiz, diğeri toprağın iki karış üstündeki gençlerimiz, sizsiniz. Biz işi buraya kadar getirdik, bundan sonra alıp götürmek sizin işiniz. O yüzden her saniyeniz kıymetli, her bakışınız kıymetli" dedi.

Öğrencilerin son derece dikkatle takip ettikleri program öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi ile son bulurken, programa Bilecik TSO Başkanı Şükrü Kesin de katıldı.