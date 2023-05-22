Bilecik'te gölete atlayarak intihara teşebbüs eden şahıs kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Bilecik Pelitözü Gölpark'ta alkollü olduğu iddia edilen 42 yaşındaki Hüseyin Ç., aracıyla geldiği gölet kenarında sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı suya girerek intihar etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine 112 Acil servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 42 yaşındaki adamı AFAD ve su dalgıç ekipleri kontrol altına alarak ikna etmeye çalıştı. Uğraşlar sonucu ikna edilen adamı sudan AFAD ekipleri çıkardı. 112 ekiplerinin olay yerinde müdahalesi sonrası Hüseyin Ç. kontrol amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı