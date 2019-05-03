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Bilecik'te görünmez kaza: 1 kişi öldü

Bilecik’te bir traktörün arkasındaki tahta sepete kafasını çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Bilecik'te bir traktörün arkasındaki tahta sepete kafasını çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti.


Olay, Cumalı köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Zeki Tetik, köyde ikamet eden Mehmet Efe'den (84) ödünç olarak traktörlerin arkasına bağlanan tahta sepet aldı. İşi bittikten sonra traktör arkasında bağlı tahta sepeti Mehmet Efe'nin evine getiren Zeki Tetik ikamet önüne traktörü park etti. Mehmet Efe traktörün arkasına bağlı tahta sepetin pimini çekerken ayağı kaydı ve kafasını tahta sepete vurdu. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Mehmet Efe'in cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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