Bilecik'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Zafer Sokağın kesiştiği noktana meydana geldi. Cumhuriyet Caddesinde seyir halindeki Ahmet D. idaresindeki 26 FU 011 plakalı hafif ticari araç, Zafer Sokak istikametine dönüş yapmak istediği sırada sokak üzerinde caddeye dönüş yapmak isteyen Berke K. yönetimindeki 11 AAH 239 plakalı motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.