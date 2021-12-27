Bilecik'te haftalık vaka sayısı belli oldu

Bilecik bu hafta artış gösteren iller arasında listeye girmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak gerçekleştirdiği "Haftalık 100 binde vaka artışı ve vaka yoğunluğu" tablosunu paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de, 11-17 Aralık tarihleri arasında Bilecik'te vaka sayısı her 100 bin kişide 331,94 olarak görüldü. En fazla vaka görülen ilk 3 il; Çanakkale, Kırklareli ve Ordu oldu. En az vaka görülen illerse Van, Hakkari ve Muş olarak açıklandı.