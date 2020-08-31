Bilecik'te hasat başladı, yolculuk ambarlarda son buldu

Gıda üretimin temel ham maddelerinden biri, stratejik öneme sahip, tarım ürünlerinin başında yer alan buğdayın yanı sıra arpanın da biçerdöverlerle hasadına başlanıldı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hasadı yapılan ürünler ambarlara konuldu. Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Köyü'nde çiftçilik yapan ve tarlasından beklediği verimi alamayan Mustafa Konur,"Çiftçilerin ekmiş olduğu buğdaylar ve arpalar biçerdöverler ile biçilmeye başlanırken, Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 50 bin dekar alanda ekildi. Buğday ve arpalar bazı çiftçileri hayal kırıklığına uğratsa da bazı çiftçiler ise, çıkan mahsulden memnun kaldı. Bu sene arpa biçimine hasada başladık, ama tarlalarımızda verim az. Gübre pahalı mazot pahalı istediğimiz randıman yok, zarar ediyoruz. Devletimizden biraz yardım bekliyoruz. Desteklemeleri biraz yükseltsinler, çiftçilerimize destek versinler" dedi

Adana'dan ailesi ile birlikte Pazaryeri'ne buğday ve arpa hasadı yapmaya geldiğini belirten 18 yaşındaki Muhammer Buluğ ise, yapılan hasadın çiftçilere bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan Pazaryeri Kaymakamlığı çiftçilere sürekli anız yakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.