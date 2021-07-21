Bilecik'te hastaneler yine acemi kasaplarla doldu

Bilecik'te Kurban Bayramı'nın ilk 2 gününde, hastaneler acemi kasaplarla doldu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyeler tarafından kurulan kesim yerlerine gitti. Vatandaşlar, günler öncesinden aldıkları küçük ve büyükbaş hayvanlarını, belirlenen alanlarda kesti. Bazı kişiler ise kesim işlemini evlerinin bahçelerinde veya kapılarının önlerindeki sokakta yaptı. Bilecik'te bayramın ilk 2 gününde 80 acemi kasap, kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanarak hastanelerin acil servisinin yolunu tuttu. Yaralıların tamamına yakınına ayakta müdahale edildi.