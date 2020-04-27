Bilecik'te hayvancılara 2 milyon 800 TL'lik destek

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2019 yılı sürü büyütme ve yenileme ile 2019 yılı 1'inci dönem buzağı desteklemeleri ödemelerinin başladığı söyleyerek, "Bu ödemelerin toplamın 2 milyon 800 TL" dedi.

İl Müdürü Yoldaş, konu hakkında yaptığı açıklamada, "2019 yılı sürü büyütme ve yenileme ödemesi için TC. kimlik hanesinin son rakamı 2 olan 30 Nisan tarihinde, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 ve 8 olan ise, 15 Mayıs tarihinde ödemeleri yapılacak. Son rakamı 0-3-5-7-9 olanların ise hesaplarına ödemeleri yattı. 2019 yılı sürü büyütme ve yenileme destekleme ödemeleri kapsamında il genelinde 246 yetiştiricimizi 5 bin 754 baş anaç koyun keçi için 575 bin 400 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

"2 milyon 212 bin 50 TL destek yapılacak"

İl Müdürü Yoldaş, 2019 yılı 1'inci dönem buzağı desteklemelerinde başladığı anlatarak, "Ödemesi, Bakanlığımız tarafından 24 Nisan 2020 tarihinde Ziraat Bankası destekleme hesabına yatmaya başladı. TC. kimlik hanesinin son rakamı 0-3-5-7-9 olanların ise hesaplarına ödemeleri yattı. TC kimlik hanesinin son rakamı 2 olan 30 Nisan tarihinde, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 ve 8 olan ise, 15 Mayıs tarihinde ödemeleri yapılacak. Bu kapsamda; ilimiz genelinde bin 507 üreticimize, 5 bin 676 baş buzağı için 2 milyon 212 bin 50 TL destekleme ödemesi yapılacaktır" dedi.