İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te HES kodu denetimi

Bilecik Valiliği tarafından oluşturulan ekipler tarafından pazar esnafı için Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması gerçekleştirildi.


Korona virüs (Covit-19) pandemisi ile mücadele kapsamında 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere Bilecik İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tüm önlemlere yönelik denetimlere aralıksız olarak devam ediliyor. Ekipler kent merkezinde işyerinin yanı sıra cadde ve sokaklardaki vatandaşlara HES kodu sorgulaması yaptı. Maskeleri çenelerine indiren vatandaşları uyarak ekipler, işyerlerinde başta dezenfektan olmak üzere tüm tedbirleri gözden geçirdi.

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