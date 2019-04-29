Bilecik'te hiç de alışılmamış bir olay yaşandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL)' a yükselme Play-Out müsabakasında Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor ile BAL temsilcisi Bozüyük Vitraspor Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı milletvekili, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri büyük ilgi gösterirken, maça bir de Bilecik Valisi Bilal Şentürk geldi. Valiyi statta gören taraftarlar ve yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemezken, daha önce hiç bir valinin yıllardır maça gelmediği söylediler. Vali Şentürk, ikinci yarısında yetiştiği müsabakaya minik oğlunu da getirirken, maçı sonuna kadar izledi.