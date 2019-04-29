İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bilecik'te hiç de alışılmamış bir olay yaşandı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehirde pek de alışılmamış bir olaya imza atarak, Vitraspor-1308 Osmaneli Belediyespor maçını oğlu Yusuf Ali ile birlikte izledi.


Bölgesel Amatör Lig (BAL)' a yükselme Play-Out müsabakasında Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor ile BAL temsilcisi Bozüyük Vitraspor Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı milletvekili, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri büyük ilgi gösterirken, maça bir de Bilecik Valisi Bilal Şentürk geldi. Valiyi statta gören taraftarlar ve yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemezken, daha önce hiç bir valinin yıllardır maça gelmediği söylediler. Vali Şentürk, ikinci yarısında yetiştiği müsabakaya minik oğlunu da getirirken, maçı sonuna kadar izledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.