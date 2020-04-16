Bilecik'te iki başkan yardımcısı görevden alındı

Alınan bilgilere göre, Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Recep Gırça görevden alınarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevine, Muharrem Dumansızoğlu ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevine atandı. Bu görevden alınmalar ikiliye tebliği edilirken, 5 olan başkan yardımcılığı görevi 3'e düştü. İkiliden boşalan görevler ise diğer 3 belediye başkan yardımcılarına dağıtıldı.

Öte yandan Ruhsat ve Denetim Müdürü Cemal Temel görevinden alınırken, yerine Zabıta Amiri Sali Yılmaz, Fen İşleri Müdürü Bener Yanar'ın yerine ise Halit Doğan getirildi.