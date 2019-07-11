Bilecik'te İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısı İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirildi.

“İlimizde 2019 yılı itibariyle 401 adet proje uygulanmaktadır”

İlçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldığı toplantıda katılımcılara bilgi veren Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'te 2019 yılı itibariyle 401 adet proje uygulandığını belirterek, “Bu dönem sonu itibariyle 68 adeti bitirilmiş, 160 adedinde çalışmalar devam ediyor 74 adedi ihale aşamasında 99 adedinde ise henüz projelere başlanmamış durumda. Bu projelerin toplam tutarı 1 milyar 813 milyon TL olup 2019 yılı tahsis edilen ödenek toplamda 368 milyar. Dönem sonu itibariyle 93 milyonluk harcama yapılarak yüzde 25'lik bir nakli gerçekleşme durumumuz olmuştur” ifadelerine yer verdi.

“Bizim için en sıkıntılı proje Yenişehir-Bilecik yolu”

Karayolları 14. Bölge Müdürü Turgay Çolak ise yaptığı konuşmada, projelerinden en sıkıntılı olan Yenişehir- Bilecik yolu projesi olduğunu ifade ederek, “Bölge müdürlüğümüzün sorumluluk alanı içerisinde 79 kilometre otoyolumuz 2 bin 777 kilometre de devlet yolu, 2 bin 465 kilometre il yolu olmak üzere toplam yol ağımız 4 bin 721 kilometredir. Yollarımızın yüzde 98'i asfalt kaplama olup, bin 669 kilometresi BSK kaplamalı yoldur. Bölgemizde bin 565 kilometre bölünmüş yolumuz bulunmaktadır. Bilecik ilimize geldiğimizde toplam ağımız 457 kilometre, bölünmüş yolumuz 153 kilometre ve BSK kaplı yolumuz 172 kilometredir. Şuanda ilimizde devam eden toplam işi sayımız 7, bunların proje bedeli 366,9 milyon. Bugüne kadar harcadığımız 87,6 milyon. Kalan proje bedelimiz 279,3 milyon TL'dir. Bizim için en sıkıntılı proje olan Yenişehir-Bilecik yolu. Toplam uzunluğumuz 48,6 kilometredir. Bugüne kadar 22buçuk kilometresini tamamladık. Bunun dışında Osmaneli kavşağımız var. O köprülü kavşağımızı da tamamladık. Bilecik sınırlarına yakın 2 kilometre içerisindeki çalışmalarımız devam ediyor. Temel seviyesini bitirdik” dedi.

“Bilecik'te 6 adet gölet sulama projemiz var”

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürü Murat Gül ise, Bilecik'te 6 adet gölet sulama projelerinin olduğunu belirterek, “Bilecik ilimizde Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün bu seneki projelerinin toplam ödeneği yaklaşık 15 milyon civarındadır. Şu an itibariyle yaklaşık 7 milyon 800 bin liralık harcamayla parasal gerçekleşmemizin yüzde 1 seviyesindeyiz. Bilecik'te 6 adet gölet sulama projemiz var. Onlarda çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız en kısa süre içerisinde tamamlanacak. Planlanan projelerimiz de ise yine 6 adet projemiz var. Bugüne kadar ki çalışmalarımız da yetişmeyen hiçbir çalışmamız yok. Koordinasyonu gerektirecek herhangi bir konumuz yok” dedi.

“Kurumumuz bünyesinde 10 adet proje bulunmakta”

Devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğü adına sunum yapan Bilecik Gar Müdürü Alaattin Uğurlu, “Kurumumuz bünyesinde 10 adet proje bulunmakta. Toplam proje bedeli 18 milyon 964 bin 806 TL'dir. Bu yıl içinde 4 milyon 897 bin 67 TL ödenekten 1 milyon 113 bin 269 TL'si harcanmıştır. Projelerimiz teknik projeler. İyileştirme kapsamında yapılıyor çalışmalarımızın 1 adedi tamamlanmış, 6 adedi ise devam etmektedir, 2 tanesi ihale aşamasında, 1 tanesi de iptal edilmiştir. Koordinasyonu gerektiren bir konumuz yok” şeklinde konuştu.

Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürü Duran Yaman ise, Bilecik'te herhangi bir yatırımlarının olmadığını ifade ederek, “Bilecik ilinde 72 kilometre hattımız mevcut. Bu hat için 2 gar şefliğimiz yolcularımıza hizmet etmek üzere gar şefliğimiz mevcut. 72 kilometre hızlı tren hattımız mevcut. Bilecik ilinde herhangi bir yatırımımız yok” dedi.

“Bilecik'te projemize 6 adet proje çalışmalarımızla devam ediyoruz”

İller Bankası Bölge Müdürü Murat Karaçam ise, “Bilecik'te 6 adet projemizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Toplam tutarımız 8 milyon. Yaklaşık fiziki gerçekleşmemiz yüzde 90. Gölpazarı yolunda kaldırım inşaatı çalışması yüzde 100 tamamlandı. Geçiş kabulleri yapıldı. Bilecik Belediyesi sıcak asfalt ve parke taş yolu çalışmasının yüzde 77'si fiziki gerçekleşmesi tamamlandı. Yine Bilecik İl Öze İdaresi'nin yapmış olduğu işimiz yüzde 100 olarak tamamlandı. Bilecik'te muhtelif köylerdeki çalışmalar tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Vakıflar Bölge Şube Müdür Vekili Seyfullah Kılınç, Bilecik'te 4 tane yatırımlarının olduğuna değinerek, “Kurumumuzun Bilecik ilinde 4 tane yatırımı mevcut olup, bunların toplam tutarı 7 milyon 575 bin TL'dir. Harcanan nakli gerçekleşme 3 milyon 954 bin TL'dir. 2019 yılı harcamamız ise 3 milyon 616 bin TL olacaktır. 4 tane projeden bir tanesini tamamladık. 3 tanesi ise fiziki olarak devam ediyor” dedi.

Son olarak sunum yapan Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fahri Sönmez, projelerinin yapım aşamalarında herhangi bir aksaklık olmadığına değinerek, “Bursa Orman Bölge Müdürlüğümüz Bilecik Yalova ve Bursa illerini kapsayan bir görev alanına sahip. Bilecik'te de bir Orman İşletme Müdürlüğümüz var. 14 tane işletme şefliğimiz, ağaçlandırma ve kadastro şefliklerimiz mevcut. 240 bin hektar orman alanına sahibiz. Orman alanımız çok yüksek. Bir ilde tek işletme olması sebebiyle bir bölünme çalışması yürütüyoruz. 160 personelle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Projelerimizin yürümesinde herhangi bir aksaklığımız yok. Bilecik'teki orman kadastro işlerini bitirdik” şeklinde konuştu.