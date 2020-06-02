Bilecik'te İl Pandemi Kurulu toplandı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Korna virüs (Covit-19) salgınında yeni süreci vakasız atlatmayı dileyerek, "Bireysel tedbirlere uyum sağlanmazsa toplu tedbirlerin alınması gerekebilir" dedi.

Bilecik İl Pandemi Kurulu toplantısı Bilecik İl Genel Meclisi toplantı salonunda Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Korona virüs salgınıyla mücadelede Bilecik'in güncel durumu ile uygulanan ve yeni kontrollü sosyal hayatla ilgili alınan tedbirlerin değerlendirildiği İl Pandemi Kurulu toplantısına sonrası Bilecik Valisi Bilal Şentürk açıklama yaptı.

"İnşallah yeni süreci vakasız atlatırız"

Vali Şentürk, İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin'in salgınla mücadelenin olumlu seyri sonucunda kontrollü normalleşme sürecinde uygulanacak yeni kararlarla ilgili sunum yapmasının ardından yaptığı açıklamada, salgının henüz geçmediğini, yeni kontrollü sosyal hayata geçilen bu süreçte, tedbirlere riayet edilerek maske kullanılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Pandemide ikinci aşamanın başladığını, Bilecik olarak Bilim Kurulunun tavsiyeleri Sağlık Bakanlığının talimatları çerçevesinde çalışmaların yürütüleceğini belirten Vali Şentürk, sözlerine şöyle devam etti;

''Korona virüsle mücadelede en önemli 3 hususumuz temizlik, maske ve sosyal mesafenin takibi. Sağlık Teşkilatımız ve kolluk kuvvetlerimiz süreci yönetmede diğer birimlerimizde kendi görev alanlarıyla ilgili konularda aktif olarak sahada olacaklar. Ekip oluşturarak denetim faaliyetlerini icra edelim istiyoruz. Amacımız ceza yazmak değil ama kurallara da uyulmasını sağlamak durumdayız. Bireysel tedbirlerle birlikte, topyekün işin sahiplenilmesi gerekir. Belirli dönemlerde şehrin ana caddelerinde yoğunlaşma olur veya risk oluşturursa o noktada kontrolleri yeniden elden geçireceğiz. Bireysel tedbirlere uyum sağlanmazsa toplu tedbirlerin alınması gerekebilir. İnşallah yeni süreci vakasız atlatırız.''

Vali Şentürk, yeni tip korona virüs salgını sürecinde başta Sağlık Müdürlüğümüz olmak üzere sağlık çalışanlarına, emniyet, jandarma ve zabıta ile Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine ve tüm birimlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, bundan sonra da aynı hassasiyetle, aynı çalışmaların devamını diledi.