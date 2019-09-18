Bilecik'te il spor güvenlik toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında 'İl Spor Güvenliği' toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun ile ilgililer katıldı.

“Sporcu yetiştirmenin yanında iyi insan yetiştirmek istiyoruz”

Toplantıda konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il genelinde düzenlenecek spor müsabakalarında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğünü belirtti. Şentürk, “Sporda şiddetin önlenmesi, müsabakaları huzur içinde takip edebilmesi için, sporcusundan yöneticisine ve taraftarına kadar bütün çevrelere sorumluluk düşüyor. Sporcu yetiştirmenin yanında iyi insan yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımızı ilkeli yetiştirmeliyiz. En iyi olmanın yolu disiplinden geçer. Sporda, rol model olabilecek sporcularımızı kulüplerimiz vesilesiyle ilimize davet edelim. Kadın taraftarlarımızın müsabakalara katılımını sağlayalım” dedi.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğünün güvenlik konusunda sunum yapması, görüş ve taleplerin değerlendirilmesiyle sona erdi.