Bilecik'te İlçe Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı merkez Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Halis Çelik ve Tahsin Yazır, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Osman Bat, Bilal Eği, Cuma İvrendi, Ali Güder, Süleyman Özdemir, Zekai Çobandere, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldılar. Toplantıda Korona virüs (Covit-19) salgını sebebiyle gerçekleşen uzaktan eğitim süreçlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra haftalık ders programları ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirmesi yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, toplantıya katılan il milli eğitim müdürlüğü birim amirlerine, ilçe milli eğitim ve şube müdürlerine teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.