Bilecik'te ilginç 1 Mayıs kutlaması

Bilecik'te ilk yardım çantası üreten bir fabrikanın yetkilileri 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla işçilerine pasta keserek mesailerini 1 saat erken bitirdi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Eski Bursa Caddesi üzerinde ilk yardım çantası üreten bir fabrikanın yetkilileri 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla işçilerine pasta kesti. Bu kapsamda işçiler 18:30'da işten çıkış saati olmasına rağmen fabrika yetkileri tarafından 17:30'da işten ayrıldılar.

"İşçilerimiz bizler için önemli"

Fabrikanın Üretim Planlama Müdürü Fatih Tekin, fabrikalarından 230 işçi çalıştığı anlatarak, "Bizler Bilecik'te ilk yardım çantası üreten bir fabrikayız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün fabrika yönetimi olarak böyle bir karar aldık. Arkadaşlarımızı 1 saat erken iş paydosu verdik. Ardından pasta keserek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladık" dedi.