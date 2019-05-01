İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bilecik'te ilginç 1 Mayıs kutlaması

Bilecik’te ilk yardım çantası üreten bir fabrikanın yetkilileri 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla işçilerine pasta keserek mesailerini 1 saat erken bitirdi.

Bilecik'te ilk yardım çantası üreten bir fabrikanın yetkilileri 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla işçilerine pasta keserek mesailerini 1 saat erken bitirdi.


Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Eski Bursa Caddesi üzerinde ilk yardım çantası üreten bir fabrikanın yetkilileri 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla işçilerine pasta kesti. Bu kapsamda işçiler 18:30'da işten çıkış saati olmasına rağmen fabrika yetkileri tarafından 17:30'da işten ayrıldılar.


"İşçilerimiz bizler için önemli"


Fabrikanın Üretim Planlama Müdürü Fatih Tekin, fabrikalarından 230 işçi çalıştığı anlatarak, "Bizler Bilecik'te ilk yardım çantası üreten bir fabrikayız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün fabrika yönetimi olarak böyle bir karar aldık. Arkadaşlarımızı 1 saat erken iş paydosu verdik. Ardından pasta keserek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladık" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.