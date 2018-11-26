Bilecik'te ilginç Öğretmenler Günü kutlaması

Bilecik'te Öğretmen Günü kutlama programları bugün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle son bulurken, salonun yarısı boş, diğer yarısını da öğrenciler ve elle sayılacak kadar öğretmenler doldurdu.

24 Kasım Öğretmen Günü kutlamalarının ikinci bölümü, bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonluğunda İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan program ile devam etti. 24 Kasım Cumartesi günü kutlamaları için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda "Törene tüm yönetici ve öğretmenler katılacaktır" ibaresi konulurken, bugün yapılan program için de "Ortaokul ve liselerin birer sınıf öğrencisi öğretmenlerin rehberliğinde programa katılacaktır" ibaresi konuldu. Bu yüzden yarısının boş kaldığı salonun diğer yarısını bir kaç öğretmen ve öğrenciler doldurdu. Adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin törenini ise; meslektaşlarına değil eğitim verecekleri öğrencilere olurken, bu durum tepkilere neden oldu.

Program bir saatte bitti

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen kutlama törenine Bilecik Valisi Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kutlamalar Bilecik İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu ve Öğretmenler konulu sahne gösterisi, görevleri sırasında şehit olan öğretmenlerin konulu slayt, 2018 yılı içerisinde emekli olan bazı öğretmenlere şeref belgelerinin verilmesi, adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreni, müzik öğretmeni Harun Atapay eşliğinde öğretmen marşının söylenmesi ile son buldu.

"Bilecik'te öğretmensiz öğretmenler günü kutlandı"

Yapılan programa tepki gösteren Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, "Bugünkü İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi kutlama programına öğretmenler davet edilmezken her okullardan birer sınıf öğrenci birer öğretmenin refakatinde katılması istendi. Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesinin takdim edileceği ve göreve yeni başlayan öğretmenlerin meslek yemini edeceği programda salon boş kalırken az sayıda öğrenci grubu ile salonun doldurulmaya çalışıldığı gözlendi. Durumu protesto ettiği düşünülen emekli öğretmenlerin hiç biri hizmet şeref belgesini almak üzere programa katılmazken mesleğin başındaki çiçeği burnunda öğretmenlerde meslektaşlarıyla heyecanlarını paylaşmak yerine boş salonda öğrencilerin huzurunda meslek yemini ederek asil öğretmenliğe üzgün bir şekilde adım attılar" dedi.