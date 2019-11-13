Bilecik'te ilk defa değerli eşya mezatı yapılacak

Bilecik'te bir vatandaş, ev ev gezerek topladığı eski, değerli ve antika değeri taşıyan eşyaları yapacağı mezatla satmaya planlıyor.

Bilecik'te ikinci el alım satım yapan Ersal Toka adlı vatandaşlar kent merkezinde aylar önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir çağrı vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanırken, bu çağrıya cevap veren kişilerin kullanmadığı ve atıl durumda olan eski eşyaları para karşılığında topladı. Tuttuğu bir depoya bu eşyaları biriktiren Toka'nın deposu adeta bir antikacı dükkanına döndü. Deposunun fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan Toka'nın eski eşyalarına vatandaşlar ilgi gösterince yapacağı bir mezatla bu eşyaları satma kararı aldı.

"Bir kahvede mezat yapacağız"

Bu işe hobi olarak başladığı anlatan Ersal Toka, "Ben sosyal medya üzerinden 'evinizde, deponuzda, iş yerinizde sizin kullanmadığınız fakat başkalarının işine yarayabilecek atıl durumda kullanılabilir olan elde taşınabilir tüm eşyalarınızı mezatımızda satışa sunulup alıcıları ile buluşturulacaktır' diye bir çağrı yaptım. Ondan sonra bize bir çok gaz lambası, eski ütü, eski televizyon, radyo, eski telefonlar, dikiş makinesi gibi ürünler geliyor. Bunların içinde pul koleksiyonları, gramofon gibi çok güzel eşyalar geldi. Bizlerde bunları meraklısı olan kişilere 21 Kasım Perşembe günü bir kahvede mezat usulü satışa sunucağız. Bu sayede kullanılmayan eski eşyalar hem değerlendirilecek, hem de eski eşya meraklıları mezatımızda beğendiği şeyi alarak evinin bir köşesinde sergileyebilecek" dedi.