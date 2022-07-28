Bilecik'te ilk defa uygulandı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı 2022 yılı KÖYDES projesi ile kent genelinde birçok köyde yeni tip prefabrik modüler betonarme gömme ve biriktirme depo imalatlarının uygulamasına geçildiğini ifade etti. Bayrakçı, “İlde ilk defa uygulanan bu sistem ile köylerin ihtiyacı olan içme suyu deposunu 1 gün gibi kısa bir sürede kurabiliyoruz. Temel ve tesisat bağlantıları ile birkaç günde tamamen hizmete sunulan depolar ile vatandaşlarımıza yerinde inşaat yöntemine göre çok daha hızlı ve sağlıklı su teminini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.