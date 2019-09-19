Bilecik'te ilk fasulye hasadı yapıldı

Bilecik'te İl Özel İdaresi tarafından alınan harman makinesiyle ilk fasulye hasadı yapıldı.

Hasat yapımına Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri katıldı.

“Çıtamızı en yükseğe çıkarmamız için uğraşacağız”

Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çıtayı en yükseğe çıkarmak için uğraşacaklarını ifade ederek, “Bu topraklar bizim şehit kanıyla sulanmış topraklar. Buraları şehit vererek aldık, vatan tuttuk. Yine insanlarımız emek vererek, alın terleriyle bu toprakları sulayarak buradan rızkını çıkarıyorlar. Özellikle bu emeği sarf eden analarımıza, ablalarımıza ve çiftçilerimize minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Burada yetişmeyen hemen, hemen hiçbir ürün yok. Mesele bunu yetiştirmek. Bunu miktar olarak arttırabilmek, marka değeri kazandırarak hak ettiği değeri kazandırabilmektir. Ürünler de ilimizi daha iyi noktaya taşımak için hep beraber çalışacağız. ama üreticiler olarak özellikle çiftçimizin sahiplenmesi önemli. Çıtamızı en yükseğe çıkarmamız için uğraşacağız. Bir taraftan kaynaklarımızı kullanırken gelirimizi ve üretimimizi de arttıralım. Üreten kadar güçlü hiç kimse yok. Ne olursa olsun eğer kendi karnımızı kendimiz doyuramıyorsak geleceğimize güvenle bakamayız. Bu topraklar çok önemli. Yeni ürünler arayışındayız. Bilecik'in neresine bakarsanız bakın bereket var. İnsanımız gayretli ve çalışkan olduktan sonra bereketini verecektir. Ürününüzün bol ve bereketli olmasını, bol kazanç getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Ülkemizin dışına da taşacak şekilde insanların sofrasına hizmet ediyoruz”

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, ülke dışına taşacak şekilde insanların sofralarına hizmet ettiklerini belirterek, “4 bölgeye sınırı bulunan Bilecik'in dört mevsim yaşaması ve 1 milyon 250 bin dekar tarımsal alanda kullanılan arazi varlığı olması bakımından ürün yelpazesi oldukça geniş. Ülkemizin dışına da taşacak şekilde insanların sofrasına hizmet ediyoruz. Dolayısıyla bu hizmetin hepsi de 40 derece sıcaklık altın da akşama kadar çalışan çiftçimizin hizmetindeyiz. Hem teknoloji hem tarımsal mekanizmayı kullandığımız zaman daha fazla gelir elde edebileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.