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Bilecik'te ilk kez görüntülendi

Bilecik’te kurulan fotokapan tarafından nesli tükenmek üzere türler yer arasında olan yaban kedisi ilk kez görüntülendi.

Bilecik'te kurulan fotokapan tarafından nesli tükenmek üzere türler yer arasında olan yaban kedisi ilk kez görüntülendi.


Osmaneli Yaban Hayatı ve Eko Turizm Kulübü tarafından Bilecik merkez Abbaslık ile Kapaklı Köyüleri arasındaki ormanlık alana kurulan fotokapana değişik türden onlarca hayvan takıldı. Bunların içinde Bilecik il genelinde ilk defa görüntülen yaban kedisi oldu. Görüntülerde yaban kedisinin yakaladığı avı yediği görüntüleri kaydedilirken, bu görüntüler grup üyeleri tarafından sevinçle karşılandı.


Yaban Kedisinin neslinin tükenmekte olduğunu bildiren kulüp üyeleri, özellikle avcıların duyarlı olmalarını istediler.

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