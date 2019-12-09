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Bilecik'te ilk kez Senfoni Orkestrası sahne aldı

Bilecik Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında kette ilk kez sahne alan Senfoni Orkestrası izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.


Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte Orkestra Şefi Patrick Souillot'un eşliğinde sahne alan orkestrada dünyaca ünlü filmlerin müzikleri seslendirildi. 2002 yılında kurulan ve ülkenin en genç ve en hızlı gelişim gösteren sanat kurumlarından biri olarak sanatseverlerle buluşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasında dünyaca ünlü filmlerden olan Harry Potter, Örümcek Adam, Jurassic Park, Star Wars ve Karayip Korsanları gibi seyirci rekorları kıran filmlerin müzikleri Bilecikliler tarafından büyük bir beğeniyle izlendi.


“Bilecik bugüne kadar böyle bir coşku görmemişti”


Etkinlik sonunda konuşan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Orkestra Şefi Patrick Souillot ve değerli ekibine teşekkür ederek, Öncelikle Yılmaz Büyükerşen hocamıza ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür ediyorum. Bu benim 35 yıllık hayalimdi. 96 yıl sonra yani Bilecik'te yani belediye kurulduğundan bu yana böyle bir coşkuyu yaşıyoruz. Bilecik bugüne kadar böyle bir coşku görmemişti” ifadelerine yer verdi.

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