Bilecik'te İlköğretim Haftası kutlandı

Bilecik'te İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Ardında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalara İl Müdürü Akyol'un yanı sıra il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul kurum müdürleri katıldı.

Akyol, 2021–2022 eğitim-öğretim yılının Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İlköğretim Haftasını kutluyor, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılı bir yıl diliyorum" dedi.