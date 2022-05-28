İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilecik'te inşaattan demir çalıp hurdaya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı

Bilecik’te bir inşaattan demir çalıp hurdacıya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı.

Bilecik'te bir inşaattan demir çalıp hurdacıya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde bir inşaattan demir çalarak Küçük Sanayi Sitesinde hurdaya satan 2 şahıs takibe alan polisler şahısları plakasız motosikletleriyle kaçarken, durdurmaya çalıştılar. Motosiklette bulunan E.G. ve İ.T. E. isimli şahıslar kaçarken yine Küçük Sanayi Sitesi içinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki sorgusunuz ardından adliyeye sevk edilecek.


Öte yandan, motosiklette bulunan karga burun diye tabir edilen 2 alete polisler el konuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.